Главу Восточно-Сибирской железной дороги арестовали за получение крупной взятки

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Вадима Владимирова арестовали в Иркутске за получение крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда города.

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По данным пресс-службы, начальника ВСЖД поместили под стражу на 2 месяца — до 11 августа. Его обвиняют по ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Крупными считаются взятки, превышающие 150 тысяч рублей, но не достигающие 1 млн рублей.

Согласно информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года организацию возглавляет Вадим Владимиров. Ранее он руководил Красноярской железной дорогой. В январе в соцсетях появлялась информация, что Владимирова задержали по подозрению в получении взятки, однако тогда компания опровергла это.

ВСЖД является структурным подразделением РЖД. Она располагается на территории четырех субъектов — Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.