Федеральной службе Безопасности (ФСБ) удалось задержать в Подмосковье бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ и официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Донских был в розыске на протяжении 12 лет. Его обвиняют в хищении 2 млрд рублей. Как сообщила Волк, фигуранта задержали в Истринском районе Московской области.

Следствие утверждает, что в 2007 и 2008 годах Донских и его сообщники через подконтрольные юридические лица совершили хищение кредитов, которые выдал Россельхозбанк. Как сообщается, фигурантами были присвоены средства, которые они получили от Росагролизинга для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

Соучастников задержали и заключили под стражу. Они были признаны виновными в хищении средств через подконтрольные фирмы и невозврате кредитов.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ России задержали еще одного подозреваемого участника нападения банды боевика Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году.