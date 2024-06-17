Экс-чиновника Минсельхоза задержали после 12 лет розыска

Федеральная служба безопасности задержала в Подмосковье бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Его разыскивали 12 лет по делу о хищении двух миллиардов рублей.

— В ходе предварительного расследования установлено, что в 2007 и 2008 годах злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, — рассказала Волк.



Соучастников преступления задержали в 2017 году. Им назначено наказание в виде лишения свободы на девять и 11,5 лет. Донских удалось скрыться от следствия, он был объявлен в международный розыск, написала Волк в своем Telegram-канале.

В тот же день стало известно, что начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова арестовали в Иркутске за получение крупной взятки.

Помимо этого, городской суд Балашихи рассмотрит уголовное дело о получении крупнейшей взятки в современной российской истории. Экс-сотрудники СК РФ — майор юстиции Марат Тамбиев и старший лейтенант Кристина Ляховенко обвиняются в получении 2,7 тысячи биткоинов (7,3 миллиарда рублей на момент совершения транзакций). «Вечерняя Москва» ознакомилась с деталями резонансного дела.