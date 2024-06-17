Мать двоих детей умерла после пластической операции в Иркутске

Жительница Иркутска мать двоих детей Серафима Бочарова умерла после пластической операции. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщило издание КП.

© Вечерняя Москва

В свои 33 года женщина была образцовой мамой, эффектной женщиной и успешной бизнес-леди. После родов женщина решила поправить свою внешность и избавиться от «фартука», который образовался после родов. Девушка решила сделать операцию по ушиванию диастаза прямых мышц живота (пластическая операция, которая проводится для восстановления растянутого апоневроза передней брюшной стенки — прим. «ВМ»).

Хирургическое вмешательство должно было пройти планово, так как их делают достаточно часто. После операции Бочарова долго не выходила на связь с близкими. Стало известно, что женщина находится в коме. Она была в больнице 10 дней, но скончалась вечером, 27 мая. Муж Бочаровой требует ответа за произошедшее и считает, что виновные должны предстать перед судом, сообщило издание КП.

3 июня в столичном центре пластической хирургии «СМ-клиника» женщина впала в кому и скончалась после операции.

Росздравнадзор проводит проверку и выясняет причины гибели пациентки.