В Индии пассажирский поезд столкнулся с товарным. Об этом сообщило Reuters.

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Инцидент случился в штате Западная Бенгалия. По данным представителя Катихарского железнодорожного подразделения, пассажирский экспресс Канченджанга столкнулся с товарным поездом возле станции Рангапани.

По информации журналистов, несколько человек получили травмы. На месте проводится спасательная операция. Что стало причиной ЧП, выясняется.

До этого сообщалось, что в Арском районе Татарстана трое несовершеннолетних на мотоциклах попали под товарный поезд, дети выжили. По предварительной информации, трое подростков на двух мотоциклах выехали на переезд на запрещающий сигнал светофора, их сбил грузовой поезд. Оба водителя мотоциклов и один 14-летний пассажир госпитализированы. По факту травмирования несовершеннолетних проверку проводит республиканская прокуратура.

В конце мая в Дагестане машина выехала на переезд перед грузовым поездом. Инцидент произошел между станциями Ачи и Манас. Грузовой состав столкнулся с автомобилем.