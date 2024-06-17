В Челябинске горит цех по производству троллейбусов

Цех по производству троллейбусов загорелся в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ведомство также опубликовало кадры работы спасателей. Уточняется, что пламя охватило площадь в 350 квадратных метров.

В Челябинске сотрудники МЧС России тушат цех по производству троллейбусов. Огонь охватил 350 квадратных метров здания, — говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах видно обгоревшее и задымленное помещение предприятия. По данным министерства, 25 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Пострадавших в результате происшествия нет.

Открытое горение уже ликвидировано. На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники, — добавили в МЧС.