На реке Лена произошёл разлив нефти

В Олекминском районе на реке Лена ведутся работы по ограничению распространения нефтяного загрязнения. К месту ЧП отправлены сотрудники Службы спасения Якутии.

В ТГ-канале Службы спасения Якутии сообщается, что утечка нефти произошла при погрузке нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501. О ЧП стало известно 15 июня, в этот же день туда вылетел вертолёт со спасателями.

При облете было обнаружено, что нефтепродукты по реке достигли села Хоринцы. В 10 километрах ниже по течению спасатели Службы спасения Якутии, работники Ленского речного пароходства, местной администрации и жители села Хоринцы установили заградительные боны, обработали загрязнённые участки сорбентом.

Сегодня к месту ЧП прибыл скоростной теплоход «Ракета» с дополнительным оборудованием. Масштаб загрязнения уточняется.