Арестованный в Приморье американец обвинил девушку в провокации

Американский военнослужащий Гордон Блэк на суде во Владивостоке рассказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам Блэка, сама спровоцировала. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.

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Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день. Также он уточнил, что в день инцидента девушка была расстроена и устроила ссору на бытовой почве — начала оскорблять его и издеваться.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Американцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 158 частью 2, по которой ущерб от кражи составляет от 5000 до 250 тысяч рублей. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

Гордон Блэк — старший сержант. В последнее время он был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.