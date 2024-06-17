У сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону, освобожденных после захвата террористами в заложники, наблюдается удовлетворительное состояние. Об этом сообщает ТАСС.

Одному из них понадобилась из-за полученных легких травм разовая медицинская помощь, которую он получил амбулаторно. Второму медики не понадобились.

Появились кадры штурма ростовского СИЗО-1

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто мог передать террористам флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец. Ножи и заточки преступники забрали у других заключенных.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого террористы были ликвидированы.