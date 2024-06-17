Десятки тысяч человек пострадали в Турции при жертвоприношении

Порядка 16 тысяч жителей Турции пострадали в первый день Курбан-байрама. Они обратились в больницы с травмами, полученными во время забоя жертвенных животных. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети X.

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"К подобным ситуациям приводит тот факт, что забой осуществляется не профессионалами. Мы рекомендуем обратить на это внимание тем, кто еще не зарезал своих жертвенных животных", – написал Коджа.



Ранее российская туристка Александра Теплякова скончалась в Турции по естественным причинам. Предварительные данные о смерти туристки сообщило генконсульство РФ в Анталье.

До этого цепная авария произошла на автомагистрали в провинции Мерсин на юго-востоке Турции. В результате ДТП погибли одиннадцать человек, еще около 30 пострадали.