В Черкасской области сообщили о поджоге трансформаторной подстанции

Неизвестные лица подожгли две трансформаторные подстанции на железной дороге в Черкасской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Это случилось в ночь с 14 на 15 июня в селе Подобная неподалеку от железнодорожного переезда. Неизвестные сорвали два замка, открыли трансформаторы, облили бензином и подожгли. <...> Движение поездов не прекращалось", - сказал собеседник издания.



По его информации, заведено уголовное дело по статье о диверсии.

В последнее время в различных регионах Украины участились случаи поджогов релейных шкафов. Аналогичные инциденты неоднократно фиксировались в Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.