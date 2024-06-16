Молния оставила без света часть района в Башкирии

В Башкирии из-за молнии без электричества остались города Агидель и Нефтекамск, часть Краснокамского районе. В Кармановскую ГРЭС попала молния. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

В Нефтекамске из-за отключения электричества остановилось колесо обозрения в местном парке. В кабинах было шесть человек, в том числе трое детей. Пожарные передали им воду. Аттракцион позднее запустили. Пострадавших нет.

Кармановская ГРЭС – самая мощная конденсационная тепловая электростанция Башкирии. Находится в Нефтекамске на реке Буй.

Ранее сообщалось, что в парке отдыха Нальчика остановилась карусель 16 июня. Люди застряли на высоте 28 м. Причиной стала техническая неисправность.

В двух парках Кирова нашли нарушения в работе аттракционов.