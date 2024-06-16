В Нальчике 13 человек эвакуировали со сломавшейся высотной карусели

В Нальчике эвакуировали 13 посетителей аттракциона, застрявших на высотной карусели. Об инциденте сообщило главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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«В 17:30 поступило сообщение о том, что в парке аттракционов г. Нальчик остановились качели по техническим причинам», — сообщили спасатели.



Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек. Пострадавших нет.

На кадрах с места инцидента видно, что карусель остановилась и люди застряли на большой высоте. Спасателям пришлось добираться до них с помощью пожарной лестницы.

Причина происшествия устанавливается.

Сегодня похожий случай произошел и в Башкирии. В Нефтекамске молния ударила в Кармановскую ГРЭС, после чего в парке отдыха сломалось колесо обозрения. В кабинах на высоте остались шесть человек, включая троих детей.

Пока подключали автономный источник питания, пожарные поднялись по автолестнице, и передали застрявшим воду. После людей благополучно эвакуировали, пострадавших нет.