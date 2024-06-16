В Подмосковье введен план-перехват после поножовщины на дороге

Дорожный инцидент с поножовщиной в воскресенье произошел в Одинцово. На трассе мужчине нанесли несколько ударов ножом. Машину нападавших преследовал очевидец, но потом ей удалось оторваться, сообщает Telegram-канал 112.

Пока неизвестно, из-за чего начался конфликт. Очевидцы видели, как один из мужчин с ножом догнал оппонента и нанес несколько ударов. Пострадавший потерял много крови, ему оказывается помощь.

Преступники уехали на автомобиле ВАЗ-2115. При этом автомобилист — очевидец преступления преследовал нападавших около 15 минут. Все это время он был на связи с полицией. Затем они сумели скрыться.

Свидетель рассказал, что водитель синей «Лады» хорошо знал местность и все проезды, он пытался скрыться дворами.

Telegram-канал «Типичное Одинцово» добавляет, что инцидент произошел около съезда с Можайского шоссе в сторону улицы Вокзальная.

По словам подписчиков канала, пострадавший, мужчина средних лет, лежал прямо на проезжей части в ожидании скорой помощи.

Канал опубликовал запись с моментом преступления. Из нее следует, что нападавших было двое.

На кадрах видно, как потерпевший перебегает проезжую часть, а его преследуют двое неизвестных. Мужчина падает на землю, его сильно бьют по голове, а один из преследователей начинает наносить удары ножом.

Сейчас злоумышленников на синей «Ладе» разыскивают. В Одинцово ввели план «Перехват».