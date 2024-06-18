В Петербурге вынесли приговор фельдшеру, зарезавшему собственного сына

В Санкт-Петербурге суд принял решение по делу зарезавшего восьмилетнего сына Олега Коновко, сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Теперь 46-летнего фельдшера отправят на принудительное лечение.

Суд применил к Коновко ПММХ в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», осенью прошлого года мужчина, находясь в квартире на Софийской улице, 10 раз ударил ножом сына, который скончался на месте. Как уточнил канал, полицейским задержанный рассказал, что в день убийства съел сразу шесть мухоморов и увидел у ребенка «демонические глаза».

Ранее в подмосковной Коломне 11-летний пятиклассник ударил ножом 13-летнего подростка, который постоянно дразнил его за длинные волосы. Оба ребенка ходили в Центр детского творчества «Одиссея».

До этого в Петрозаводске 15-летний ученик местной школы напал с ножом на двух подруг во время совместного времяпрепровождения на квартире у одной из них. Девушки чудом выжили, а молодого человека почти сразу задержали.