Появились кадры штурма ростовского СИЗО-1

В интернете появился ролик Росгвардии с кадрами штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Видеоматериал опубликовало РИА «Новости».

На кадрах первой части ролика хорошо вооруженные силовики сосредотачиваются перед воротами учреждения. Голос спецназовца за кадром требует скорую, врача. Карета подъезжает к воротам и останавливается. Силовики проходят мимо нее.

Во второй части ролика бойцы проходят мимо машины. С другой стороны выводят мужчину, предположительно, раненого сотрудника ФСИН, отбитого у террористов.

«Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону», — пояснили в ведомстве.



Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родственникам

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье утром, 16 июня. Шестеро обвиняемых захватили двух заложников, потребовали обеспечить безопасный выход из СИЗО и предоставить автотранспорт. После переговоров спецназ предпринял штурм, освободил сотрудников ФСИН, уничтожил террористов.