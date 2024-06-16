В Грузии за день произошло четыре землетрясения

В Грузии в воскресенье, 16 июня, произошло четыре землетрясения, сообщил на своем сайте Национальный центр сейсмического мониторинга.

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Подземные толчки зафиксированы в регионе Рача-Лечхуми. Первое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в районе города Они. Магнитуда последующих составила 4,7, 4,3 и 3,3.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Чили. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, передает «Радиоточка НСН».