Оперативники проводят обыски в ростовском СИЗО-1

Оперативники проводят обысковые мероприятия в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства пояснил, что правоохранители ищут у заключенных различные запрещенные предметы.

Напомним, что утром в воскресенье, 16 июня, шестеро обвиняемых, содержавшихся в камерах СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников.

В ходе переговоров с силовиками злоумышленники потребовали предоставить им машину и дать возможность беспрепятственно покинуть город. Переговоры не увенчались успехом. Спецназ ФСИН провел короткий штурм, в результате которого заложники были освобождены, а террористы — ликвидированы.