Стала известна причина массового отравления едой из доставки

Причиной отравления 150 человек в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани стала консервированная фасоль. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, ботулотоксин образовался в фасоли, которая была использована для приготовления опасного салата «Лобио с фасолью». Как именно возбудитель ботулизма оказался в консервированном продукте, пока неизвестно.

Красная фасоль, изготовленная компанией «Савон-К», изъята для проверки. Прямо сейчас следователи уточняют, были ли нарушены нормы хранения фасоли или сырье сразу было некачественным.

Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ, по его данным, в больницы попали 10 человек. По информации канала, трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Telegram-канал «112» писал, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным Роспотребнадзора, часть из этих людей ела салат лобио от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), другие — салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Пострадавшим, которые в настоящее время находятся в больницах, от 18 до 46 лет.

В Подмосковье выявили случаи ботулизма

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной миграции после массового отравления, а сервис «Кухня на районе» временно прекратил работу. Гендиректор «Кухни» и еще двое человек были задержаны по делу об отравлении.