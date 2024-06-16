«Кухня на районе» остановила работу приложения после отравлений в Москве

«Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») после отравления москвичей салатом временно остановила работу приложения. Об этом компания сообщила в воскресенье в Telegram-канале.

«Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Ещё временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», — сообщает компания.



В заявлении отмечается, что вчера стало известно об «инциденте с потенциальным риском нашего салата Лобио». В рецепте салата использовалась консервированная фасоль от одного из поставщиков.

В компании заявили, что самое главное – «ваша безопасность и здоровье» и пообещали «вернуться как можно скорее».

Накануне Роспотребнадзор приостановил продажу продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» компании «Гастропорт». Причиной стали случаи отравления людей в Москве.

СК возбудил уголовное дело, потерпевшими являются 10 человек.

В воскресенье стало известно, что сотрудники столичных складов, где хранилась продукция, из-за которой отравились потребители, пытались избавиться от нее.