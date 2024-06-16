В переговорах с террористами, захватившими заложников в ростовском СИЗО, участвовал местный имам. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Источник отметил, что имама позвали по инициативе сотрудников ФСИН. Они надеялись, что в праздник Курбан-байрам, который отмечается сегодня, духовному лицу удастся убедить заключенных сдаться.

По данным SHOT, на переговоры приехал имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев. Он просил террористов сложить оружие и отпустить заложников.

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Однако террористы не прислушались к доводам имама. Договориться с ними не удалось, после чего силовики приняли решение о штурме. В итоге заложников освободили, а всех преступников ликвидировали.

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