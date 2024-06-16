Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родственникам

Тела лиц, участвовавших в захвате заложников в ростовском следственном изоляторе (СИЗО), не будут переданы их семьям, а точное местоположение захоронения не будет разглашено. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Уточняется, что согласно статье 14.1 части 1 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», захоронение лиц, в отношении которых уголовное преследование за участие в террористических актах было прекращено по причине их смерти во время предотвращения террористической операции, проводится в соответствии с процедурой, определенной Правительством РФ.

— Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается, — рассказал адвокат в беседе с РИА Новости.



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Незадолго до этого стало известно, что заложники следственного изолятора Ростова освобождены в ходе штурма.

Возле здания СИЗО прозвучали выстрелы. К зданию были подключены патрули правоохранительных органов. Вокруг оцепили несколько кварталов.

О захвате заложников стало известно утром 16 июня. Обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер следственного изолятора Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Позднее число захватчиков увеличилось до шести человек. По факту захвата заложников следственные органы Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело.