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Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родственникам

Тела лиц, участвовавших в захвате заложников в ростовском следственном изоляторе (СИЗО), не будут переданы их семьям, а точное местоположение захоронения не будет разглашено. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Уточняется, что согласно статье 14.1 части 1 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», захоронение лиц, в отношении которых уголовное преследование за участие в террористических актах было прекращено по причине их смерти во время предотвращения террористической операции, проводится в соответствии с процедурой, определенной Правительством РФ.

— Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается, — рассказал адвокат в беседе с РИА Новости.

Стало известно, как арестанты из СИЗО выдавили решетки на окне для побега

Незадолго до этого стало известно, что заложники следственного изолятора Ростова освобождены в ходе штурма.

Возле здания СИЗО прозвучали выстрелы. К зданию были подключены патрули правоохранительных органов. Вокруг оцепили несколько кварталов.

О захвате заложников стало известно утром 16 июня. Обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер следственного изолятора Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Позднее число захватчиков увеличилось до шести человек. По факту захвата заложников следственные органы Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело.

Происшествия
Дмитрий Аграновский
Следственный комитет
ФСИН
Правительство РФ
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