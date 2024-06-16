Стало известно, как арестанты из СИЗО выдавили решетки на окне для побега

Telegram-канал SHOT сообщил, что террористы для побега из СИЗО могли использовать предметы, принесенные их знакомыми. По информации канала, они подпилили и выдавили решетки, что невозможно сделать голыми руками. В публикации уточняется, что именно эту версию рассматривает следствие.

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Со ссылкой на председателя ОНК Ростовской области Игоря Омельченко SHOT рассказал, что СИЗО, где случилось происшествие, был переполнен. Кроме того, говорится в публикации, там наблюдался серьезный дефицит сотрудников. По словам Омельченко, посетители следственного изолятора регулярно пытались пронести подозрительные передачи — в одежде, каблуках и продуктах.

Охрану в ростовском СИЗО-1 считали лучшей в регионе

Ранее сообщалось, что Следственный комитет намерен проверить всех сотрудников ростовского СИЗО и выяснить, были ли среди них пособники преступников, которые захватили заложников. Комиссия также определит, откуда у заключенных взялись ножи и символика ИГИЛ* (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как стало известно, охрана СИЗО-1 в Ростовской области в течение нескольких лет признавалась лучшей среди всех изоляторов региона. Местное УФСИН опубликовало соответствующий отчет, где говорилось, что сотрудники не позволяют обвиняемым, подозреваемым и осужденным сбежать и помочь им в этом действии.