Катер на полной скорости переехал купавшегося в Волге мужчину

Мужчина на катере на полной скорости переехал 35-летнего жителя Самарской области, купавшегося в реке Волга, сообщили в региональном СК. Инцидент произошел в Новокуйбышевском районе. По данным ведомства, пострадавший скончался по пути в больницу. По факту произошедшего организована процессуальная проверка. В настоящий момент ведется розыск управлявшего судном мужчины.

По предварительным данным, вечером 15 июня 2024 года неустановленное лицо, управляя маломерным судном, в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе Самарской области совершило наезд на местного жителя, 1989 года рождения. От полученных повреждений пострадавший скончался по пути в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.



Ранее житель Санкт-Петербурга упал в Неву во время празднования Дня города. Его, потерявшего сознание, вытащили из холодной воды очевидцы. 59-летний мужчина попал в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. Отмечается, что, судя по его соцсетям, петербуржец нередко фотографируется, забравшись повыше или сидя на ограждениях. Происшествие случилось в ночь на 1 июня на Дворцовой пристани.