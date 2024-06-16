Захват заложников в ростовском СИЗО мог произойти из-за безалаберности сотрудников, заявил криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru. По его словам, арестованные сделали себе ножи и заточки, что говорит о слабой внутрикамерной работе. Эксперт уточнил, что обыски в помещениях должны были проходить, однако эти предметы не обнаружили.

Заключенные там друг с другом не общаются, это не колония, где все могут свободно передвигаться в локальных зонах. Исходя из этого, думаю, такое могло получиться из-за безалаберности сотрудников следственных изоляторов или в результате их расслабленности определенной. В СИЗО сотрудники оружие не получают, значит и те, кто захватил заложников его заполучить не могли, — объяснил Игнатов.



Вместе с тем криминалист отметил, что обвиняемые в терроризме и бандитизме люди должны содержаться в определенном порядке. Их перемещение должно осуществляться исключительно в наручниках. Если бы это было так, то они бы не смогли захватить заложников, отметил эксперт.

Значит, что-то все-таки пошло не так, значит, к этим заключенным было снисходительное отношение. В связи с этим, и это СИЗО, и все остальные, ждут серьезные проверки, — уточнил он.



Игнатов предположил, что осужденных, которые захватили заложников в ростовском СИЗО, могут убить. Он выразил сомнения в том, что преступников могут выпустить, дать им деньги и машину.