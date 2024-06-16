Следователи, после случаев отравлений в Москве, провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.

Ранее сообщалось, что в столице завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что на фоне отравлений приостановлен оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» компании «Гастропорт».

В Калининграде произошло массовое отравление

В СК пояснили, что специалисты обыскали места реализации продукции. В настоящее время, добавили в ведомстве, следователи совместно с экспертами Роспотребнадзора изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию.

«При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться», — уточнили в комитете.



Кроме того, изъяты документы, электронные носители, техника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).