Названа главная сложность операции по освобождению захваченных заложников в СИЗО

Преступники, которые взяли в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это основной сложностью операции по освобождению захваченных заложников.

«Главная задача при освобождении заложников — это жизнь самих заложников. Сложность заключается в том, что заключенные не хуже, а иногда и лучше знают место дислокации. Они тщательно готовятся к захвату заложников, продумывают планы отхода, планы эвакуации, иногда подготавливают их, расшатывают какие-то укрепительные решетки, делают дополнительные проходы в стенах, пытаются осуществить проникновение в подземные коммуникации», — сказал он. «Они уже обладают этой информацией, а оперативному штабу, который создается при возникновении таких ситуаций, это предстоит выяснить, проверить и принять меры по предотвращению побега заключенных»



16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону взяли в заложники двух работников уголовно-исполнительной системы (УИС). По информации Baza, они выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть.

«Упущение и оплошность»: ветеран «Альфы» о захвате заложников в СИЗО

Позже преступники потребовали предоставить им машину и дать возможность покинуть СИЗО. Baza пишет, что трое преступников проходят по делу о подготовке теракта в Карачаево-Черкесии и связаны с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

На место прибыли сотрудники ФСИН, прокуратуры и правоохранительных органов. Позже около здания СИЗО раздались выстрелы, начался штурм. Преступники ликвидированы, сами заложники не пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.