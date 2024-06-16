$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Названа главная сложность операции по освобождению захваченных заложников в СИЗО

Преступники, которые взяли в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это основной сложностью операции по освобождению захваченных заложников.

«Главная задача при освобождении заложников — это жизнь самих заложников. Сложность заключается в том, что заключенные не хуже, а иногда и лучше знают место дислокации. Они тщательно готовятся к захвату заложников, продумывают планы отхода, планы эвакуации, иногда подготавливают их, расшатывают какие-то укрепительные решетки, делают дополнительные проходы в стенах, пытаются осуществить проникновение в подземные коммуникации», — сказал он. «Они уже обладают этой информацией, а оперативному штабу, который создается при возникновении таких ситуаций, это предстоит выяснить, проверить и принять меры по предотвращению побега заключенных»

16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону взяли в заложники двух работников уголовно-исполнительной системы (УИС). По информации Baza, они выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть.

«Упущение и оплошность»: ветеран «Альфы» о захвате заложников в СИЗО

Позже преступники потребовали предоставить им машину и дать возможность покинуть СИЗО. Baza пишет, что трое преступников проходят по делу о подготовке теракта в Карачаево-Черкесии и связаны с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

На место прибыли сотрудники ФСИН, прокуратуры и правоохранительных органов. Позже около здания СИЗО раздались выстрелы, начался штурм. Преступники ликвидированы, сами заложники не пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

Происшествия
Видео
Андрей Попов
ФСИН
Исламское государство
15