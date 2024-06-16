Эксперт объяснил, как избежать в будущем захватов в СИЗО

Из-за этого захват заложников заключёнными в изоляторе стал возможным.

Бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области Игорь Нестеренко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал обновить руководящий состав работников Федеральной службы исполнения наказаний.

«Персонал, который работает в СИЗО, оставляет желать лучшего. Этот факт, который мы видим, подтверждает мой тезис о том, что, когда мы получаем на работу людей абы каких и абы как подготовленных, это закономерное явление. Подтверждение тому, что говорил господин Колокольцев — «Денег нет, персонала нет, и что же нам делать?». Если мы не хотим получать профессиональную полицию и ФСИН, то получите это и распишитесь. Проблему надо решать, поставив на место руководителей тех людей, которые понимают и знают, что делают. Нужно понимать, кто это делает, каким способом и потом давать финансы. Изменять систему. Те, кто во главе угла сейчас, дали результат, который видит вся Россия, а криминальный мир процветает».



Ранее во ФСИН заявили, что сегодня утром обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Злоумышленников ликвидировали. Сотрудники следственного изолятора не пострадали, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.