Освобождены сотрудники ростовского СИЗО-1, которых удерживали в заложниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, преступников ликвидировали, предварительно, двое из них не выжили.

Также, по имеющейся информации, есть раненые — информация о пострадавших уточняется. Как уточняет Baza, штурм длился около трех минут.

Ранее сообщалось, что спецназ начал штурмовать СИЗО — переговоры с обвиняемыми, которые захватили заложников, не дали результатов. На территорию СИЗО-1 заехали две кареты скорой помощи.

Названы детали подготовки преступников к захвату заложников в Ростове

Утром 16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли двух заложников. Среди преступников были лица, осужденные за участие в ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.