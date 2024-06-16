«Упущение и оплошность»: ветеран «Альфы» о захвате заложников в СИЗО

Захват заложников в СИЗО Ростовской области мог произойти из-за оплошности сотрудников, предположил в беседе с «Абзацем» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, упущением является и тот факт, что особо опасные преступники могли находиться в камере с другими. Ветеран добавил, что особенно внимательно необходимо относиться к арестованным, обвиняемым в терроризме.

В СИЗО находятся и те, кто соглашается на определенные работы в котельных, мастерских и так далее. Сокамерники могли пронести орудия убийства или запугивания. Упущение, что особо опасные преступники могли оказаться в камере с другими. Возможно, сотрудники изолятора допустили оплошность и что-то недосмотрели. Особенно нужно внимательно отслеживать происходящее, если дело касается обвиняемых в терроризме, — отметил Гончаров.

Тем временем Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Оно было инициировано по статье 206 Уголовного кодекса. Осужденные взяли в заложники двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Среди них начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма.