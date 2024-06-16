Попавший в заложники подполковник ФСИН заявил о серьезном настрое захватчиков

Один из заложников в ростовском СИЗО-1 — начальник оперативного управления ФСИН по Ростовской области подполковник Александр Богма — рассказал о серьезном настрое захватчиков. Соответствующее видео, сделанное захватчиками, опубликовано в Telegram-канале Mash.

Взявшие сотрудника изолятора в заложники попросили его сказать на камеру пару слов, «поделиться впечатлениями и эмоциями».

«Люди настроены серьезно. Услышьте их», — сказал Богма.



Ранее стало известно, что трое из шести террористов, захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, планировали взорвать здание Верховного суда (ВС) Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).

Захватившие заложников арестанты пытаются вскрыть хранилище с оружием

Утром 16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Они выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть.