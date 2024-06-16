Представители силовых ведомств прибывают к СИЗО-1 в Ростове, где переговорная группа ведет работу с террористами, захватившими двух заложников, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа, Росгвардии, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Центр города перекрыт, движение транспорта ограничено.

Кроме того, к ростовскому СИЗО-1 стягивается спецназ ФСИН. Предположительно, правоохранители готовятся к штурму.

Стали известны требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

Ранее сообщалось, что стали известны личности террористов, захвативших сотрудников ФСИН. Это 22-летний Малик Гандалоев, Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиеев. Данные о еще двух злоумышленниках устанавливаются.