Названы детали подготовки террористов к захвату заложников в Ростове
Террористы, взявшие заложников в Ростовском СИЗО-1, готовились к захвату в течение длительного времени, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что злоумышленники «заранее ослабили решётку камеры и когда сочли момент подходящим, выбили её и выбрались во двор».
Затем они проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников, уточнил собеседник портала.
Захватившие заложников арестанты пытаются вскрыть хранилище с оружием
Силовики все еще проводят переговоры, убеждают террористов сдаться и отпустить заложников. Пока предпосылок к штурму нет, констатировали журналисты.
По их данным, СИЗО в дальнейшем ждет масштабная проверка, в ходе которой следователи будут выяснять, откуда у террористов появилось холодное оружие, как они осуществляли связь, как получили символику запрещенной организации.