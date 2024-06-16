Террористы, взявшие заложников в Ростовском СИЗО-1, готовились к захвату в течение длительного времени, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что злоумышленники «заранее ослабили решётку камеры и когда сочли момент подходящим, выбили её и выбрались во двор».

Затем они проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников, уточнил собеседник портала.

Захватившие заложников арестанты пытаются вскрыть хранилище с оружием

Силовики все еще проводят переговоры, убеждают террористов сдаться и отпустить заложников. Пока предпосылок к штурму нет, констатировали журналисты.

По их данным, СИЗО в дальнейшем ждет масштабная проверка, в ходе которой следователи будут выяснять, откуда у террористов появилось холодное оружие, как они осуществляли связь, как получили символику запрещенной организации.