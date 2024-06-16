Лодка с людьми врезалась в понтон в Астраханской области

В Астраханской области четыре человека госпитализировали после столкновения лодки с понтоном. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

© Газета.Ru

По информации ведомства, инцидент произошел 15 июня в акватории реки Чурка вблизи поселка Ильинка Володарского района. Маломерное судно, на борту которого находилось четыре человека, включая водителя, совершило наезд на стоячий понтон.

В результате произошедшего находившиеся в лодке люди получили различные травмы. Их госпитализировали в медицинские учреждения, данных об их состоянии не поступало.