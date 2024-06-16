Как террористы ИГИЛ* смогли легко захватить СИЗО в Ростове-на-Дону 16 июня

Российские военкоры и эксперты обсуждают ситуацию в Ростове-на-Дону, где шестеро боевиков, связанных с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), сегодня, 16 июня 2024 года, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в центре города. Какие версии событий высказывают журналисты? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Военкор Александр Коц

«Несколько вопросов по захвату заложников в Ростовском СИЗО. Пятеро „дипломированных“ террористов с соответствующими статьями, как сообщается, выломали решетку на окне и проникли в оперчасть, захватив заложников. Кто хоть раз бывал в таких заведениях, понимает, что решетка на окне — это не единственное препятствие к оперчасти. К ней невозможно подойти незаметно. Как им это удалось? Но первый и самый главный вопрос. Почему у нас присягнувшие запрещенному в России ИГИЛ обезьяны дружно сидят в одной камере? Чтобы легче было сколотить свой „камерный“ джамаат и спланировать побег? Или для кого-то в Ростове существование тюремных джамаатов — это новость?» — возмущается журналист.



Коц считает, что такие подсудимые сидят в СИЗО в комфортных условиях и пользуются телефонами.

«Зачем им это позволили? Режим допускает из санитарных соображений брить их налысо. Сложно найти повод? А что с видеонаблюдением в камере? Еще в 2018 году ФСИН собиралась закупить 28 тысяч переносных видеорегистраторов и 34 тысячи камер видеонаблюдения. После чего в российских колониях и следственных изоляторах не должно было остаться неподконтрольных участков. Для этого службе понадобилось около 1,5 млрд рублей. И что? Конкретно на эту камеру денег не хватило, и мини-джамаат спокойно готовил свои черные флаги и расшатывал решетку? А что с видеонаблюдением по ходу движения от камеры к оперчасти? Кто-то следит за мониторами?» — добавил Коц.



Журналист Андрей Медведев

«Вообще интересно, как такое возможно. Вопрос ведь не только в наличии или отсутствии оружия у охраны СИЗО. Шесть заключенных готовят побег/захват заложников. Как минимум один из них явный ваххабит (судя по фото, которое уже есть в Сети). Готовятся они вряд ли один день. Где работа оперчасти? Где работа с особо опасным контингентом? И как они выбили решетку в камере? Вы пробовали выбивать решетку? От грохота должны были проснуться все сотрудники СИЗО. Или там была не полная смена? Думаю, потом у центрального аппарата ФСИН будет много вопросов к организации работы в Ростове. У боевиков есть смартфоны, они выкладывают видео в интернет. Опять спрошу, как же так работала оперчасть в СИЗО? И второе. Почему до сих пор сотовая связь не заглушена? Чтобы что? Чтобы бородатый боевик более комфортно общался с поддельниками на свободе?» — возмутился Медведев.



Военкор «Старше Эдды»

«Читаю удивительные новости из Ростова. Обезьяны, сидящие в местном СИЗО, как-то смогли захватить в заложники сотрудников ФСИН. Теперь выдвигают требования и размахивают флагами запрещенного ИГИЛ. Обезьян, конечно, надо ликвидировать и очень серьезно разобраться с вопросом, а как такое вообще стало возможно?» — написал он.



Военкор Юрий Котенок

«В Ростове-на-Дону находящиеся в СИЗО террористы захватили заложников из числа работников ФСИН. Боевики ранее были осуждены за членство в запрещенном в России ИГИЛ и подготовку терактов в Карачево-Черкессии. Больше всего поражает — что, находясь в СИЗО, террористы не только сохранили „роскошные“ ваххабитские бороды, но и держали у себя игиловский флаг», — удивился журналист.

Telegram-канал «МИГ России»

«Вывода пока два, печальных: в камерах Ростовского СИЗО свободно хранится символика ИГИЛ (запрещенная террористическая организация); в Ростовском СИЗО свободно пользуются смартфонами с выходом в интернет. Наши дорогие читатели знают, что мы никогда не делаем хорошей мины при плохой игре. Да, ситуация в Ростовском СИЗО очень сложная. Но жителям города точно ничего не угрожает. Сейчас украинское ИПСО наверняка начнет разгонять панические слухи — не надо им верить. Надо просто слушать правоохранительные органы, и выбирать маршруты поездок в объезд злополучной тюрьмы», — написали авторы канала.

Что сейчас происходит в СИЗО Ростова

Стало известно, что террористы, взявшие заложников в Ростове, долго готовились к захвату, сообщает источник «112».

«Преступники заранее ослабили решетку камеры и когда сочли момент подходящим, выбили ее и выбрались во двор. Проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников. Силовики по-прежнему пытаются убедить террористов сдаться и отпустить заложников. Пока безрезультатно», — пишет источник.



Ростовский СИЗО-1 ждет мощная проверка после захвата заложников, передает SHOT.