Telegram-канал SHOT сообщил, что нарушители, захватившие заложников в СИЗО Ростовской области, прямо сейчас пытаются проникнуть в хранилище, где находится боевое оружие сотрудников. В публикации уточняется, что преступники продолжают требовать машину, зеленый коридор и возможность покинуть страну.

По информации канала, в настоящий момент арестованные вооружены заточками и ножами. SHOT уточнил, что они были осуждены по террористическим статьям за участие в группировке «Исламское государство»* (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Силовики оцепили СИЗО в Ростове-на-Дону

Telegram-канал «112» добавил, что арестованные не могут попасть в оружейное хранилище. По его информации, все входы и выходы на участок, где находятся преступники, заблокированы.