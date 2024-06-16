Силовики ведут переговоры с обвиняемыми, которые взяли в заложники двух сотрудников учреждения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

На месте происшествия находится начальник областного главка ФСИН и представители правоохранительных органов и прокуратуры, отметили журналисты.

В ведомстве пояснили, что СИЗО работает в штатном режиме, обстановка контролируемая. В Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН, она проведет проверку.

Источник пояснил, что фигуранты взяли в заложники оперативного сотрудника и надзирателя. Они вооружены топориками (ранее сообщалось — ножами), резиновыми дубинками.

Стали известны требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

Силовики оцепили улицы вокруг изолятора в Ростове, где террористы захватили в заложники сотрудников. Проход и проезд закрыт для всех гражданских. Сейчас заключённых пытаются убедить сдаться и не причинять вреда захваченным людям.

Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры с террористами зайдут в тупик. Те требуют автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уйти за границу.

Шестеро захватчиков в ростовском СИЗО № 1 проходят по «террористическим» статьям — за участие в ИГИЛ (ИГ, Исламское государство, запрещена в РФ как террористическое).

В декабре 2023 года они готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии. За это двое получили 18 лет лишения свободы, ещё один — 18,5. Одного из них также подозревают в разбое. Установить шестого заключённого пока не получается.

На кадрах, снятых внутри СИЗО, преступники подтверждают причастность к запрещённому ИГИЛ и уверяют, что «мстят за братьев», которых якобы незаконно сажают. С рациями и ножами они сидят на фоне двух сотрудников.