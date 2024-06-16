При этом между преступниками была связь, уточнили в правоохранительных органах

Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону тщательно готовили свои действия, их могли координировать извне. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Силовики оцепили СИЗО в Ростове-на-Дону

"Захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону тщательно готовился, возможно, не один месяц", - сказал собеседник агентства.



По его словам, все "заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь, они координировали свои действия". Кроме того, по словам собеседника, заключенным помогали.