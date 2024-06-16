В СИЗО Ростова шестеро осужденных захватили двоих сотрудников в заложники. Стали известны требования преступников.

«Предварительно, захватчики требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора», – отмечают источники «ФедералПресс».



Утром, по предварительной версии, шестеро осужденных террористов выбили окно в СИЗО и захватили двоих сотрудников изолятора. Отмечается, что преступники, чьи личности предварительно известны, были приговорены к срокам более 18 лет.