В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолёта

Ночь в аэропорту Антальи провели туристы из Петербурга. Рейс авиакомпании Corendon Airlines XC 8475 с турецкого курорта должен был вылететь в Пулково вчера в 22:55, но был задержан. Причин им не объявили.

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Представителя авиакомпании удалось найти только в 6 утра. Как утверждают пассажиры, он ответил, что борт готов к вылету, но капитан в отеле и приедет в течение часа. В итоге рейс вылетел лишь в 07:37. За время ожидания туристов покормили в местном фастфуде, но отель не предоставили.

Это ЧП турецкого перевозчика привело к веерной задержке. На те же 8,5 часов перенесен вылет из Пулково в Анталью рейса XC 8476.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам пришлось ждать своего рейса в Шарм-эль-Шейх 17 часов.