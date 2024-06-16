В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников.

Об этом сообщает ФСИН, пишет РИА Новости.

На месте происшествия в ростовском СИЗО находится начальник ГУФСИН, представители правоохранительных органов и прокуратуры.

Ведутся переговоры по освобождению заложников.

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