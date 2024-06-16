В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН

Заключённые СИЗО-1 ФСИН по Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников
Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников.
Об этом сообщает ФСИН, пишет РИА Новости.
На месте происшествия в ростовском СИЗО находится начальник ГУФСИН, представители правоохранительных органов и прокуратуры.
Ведутся переговоры по освобождению заложников.
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Ранее суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области.