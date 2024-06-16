Семилетний мальчик погиб из-за опрокинутого мангала

Семилетний мальчик из семьи иностранцев опрокинул на себя мангал, когда находился вместе с родителями на придомовой территории арендованного дома во Владивостоке, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В результате инцидента ребенок погиб от полученной черепно-мозговой травмы.

Мальчик 2017 года рождения, со слов родителей, опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка. Предварительно установлено, что семья — иностранные граждане, которые арендовали дом для проживания, — заявили в ведомстве.

К месту происшествия выехал заместитель прокурора района Илья Быков, там уже проводятся следственные действия. По факту гибели мальчика проводится доследственная проверка, ее ход контролирует прокуратура.

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