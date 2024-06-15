Пьяный мужчина зашел в чужой дом и ударил ребенка ножом в горло

В Темрюкском районе Краснодарского края задержан 31-летний мужчина, ударивший 12-летнего спящего мальчика ножом в горло. Об этом СУ СК по региону.

© Lenta.ru

Уточняется, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. Задержанный обвиняется по двум статьям Уголовного Кодекса.

Ребенка госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее житель Республики Коми напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу. Инцидент произошел сразу после Нового года — 1 января. По данным следователей, житель поселка городского типа Жешарт поругался с женой и нанес ей несколько ножевых ранений. Пострадавшей с ребенком удалось спрятаться от агрессора, но мужчина принялся обстреливать свою семью из ружья.