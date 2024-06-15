Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки, с признаками пищевого отравления к медикам за прошедшие сутки обратились более 10 человек.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.