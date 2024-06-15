Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей в Москве

СК: Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки, с признаками пищевого отравления к медикам за прошедшие сутки обратились более 10 человек.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.
«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», – говорится в сообщении. По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки. В настоящее время следователями столичного СКР проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели. «Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация организаций, которые производили и поставляли продукцию. Подготавливаются материалы для назначения рядя экспертиз, в том числе по контролю и качеству продукции», – добавили в ведомстве.