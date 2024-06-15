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Женщина погибла после столкновения судов на Оби в Новосибирске

В Новосибирске маломерное судно столкнулось с баржей на Оби. Погибла женщина, еще двое пассажиров, включая пятилетнего ребенка, пострадали. Об инциденте сообщает официальный канал Управления на транспорте МВД России по СФО.

Женщина погибла после столкновения судов на Оби в Новосибирске
© РИА Новости
«По предварительным данным, в результате происшествия на реке Обь в районе Димитровского моста погибла пассажирка маломерного судна. Два человека, в том числе ребенок в возрасте около пяти лет, доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

По уточненным данным, погибшая — женщина 1966 года рождения.

Сейчас на месте столкновения работают транспортные полицейские, прибыла следственно-оперативная группа.

Происшествия
МВД России