Женщина погибла после столкновения судов на Оби в Новосибирске

В Новосибирске маломерное судно столкнулось с баржей на Оби. Погибла женщина, еще двое пассажиров, включая пятилетнего ребенка, пострадали. Об инциденте сообщает официальный канал Управления на транспорте МВД России по СФО.

«По предварительным данным, в результате происшествия на реке Обь в районе Димитровского моста погибла пассажирка маломерного судна. Два человека, в том числе ребенок в возрасте около пяти лет, доставлены в больницу», — сказано в сообщении.



По уточненным данным, погибшая — женщина 1966 года рождения.

Сейчас на месте столкновения работают транспортные полицейские, прибыла следственно-оперативная группа.