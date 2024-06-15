Появились подробности пожара на газопроводе в Саратове

Факельное горение газопровода на окраине Саратова достигало высоты 5 метров, рассказали в ГУ МЧС по региону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС отметили также, что при пожаре никто не пострадал.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что разгерметизация вызвала возгорание на газопроводе в Саратовской области. По предварительным данным,уточнил он, причиной стала аномальная жара.

В Саратове произошел взрыв на газохранилище

Глава Татищевского района Павел Сурков пояснил, в свою очередь, что аварийная ситуация произошла на линии газопровода недалеко от Сторожевского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Бусаргин отметил, что в настоящее время ландшафтный пожар, возникший вблизи газопровода, локализован. Глава региона уточнил, что специалисты «выжигают остатки газа» в трубопроводе, что позволит остановить горение.

Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, констатировал губернатор. Он добавил, что к ликвидации аварии привлечены все экстренные службы

По состоянию на 16:30 мск пожар полностью ликвидирован, отметили позже региональные власти.