В Саратове произошел взрыв на газохранилище

На газопроводе в районе села Сторожевка под Саратовом произошел пожар, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в субботу, 15 июня.

«По предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение. В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», — уточнил глава региона.



Количество пострадавших уточняется, сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видны языки пламени и дым.

«Ух ты, там что-то бахает ещё!», — отмечают авторы видеороликов.



К месту возгорания направляются экстренные службы.