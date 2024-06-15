В Севастополе из-за мощных ливней затопило дороги и тротуары, без света остались центр города и курортные пригородные районы. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на субботу в Севастополе прошел ливень с грозами и сильными порывами ветра. На территории города в разных районах отмечаются подтопления, начались перебои со светом.

Губернатор Развожаев сообщил, что сейчас отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества дома на нескольких улицах. Ориентировочно работы по восстановлению продлятся до 20:00. https://t.me/razvozhaev/6807

Губернатор отметил, что из-за непогоды также подмыло спуск к катерам в районе Графской пристани. Однако на пляжах критических повреждений нет, рабочие приводят в порядок территории.

Из-за наносов грунта и щебня затруднено движение транспорта на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади 1-го Мая.

Началась очистка проезжей части и ливневой канализации.

Горожане публикуют в соцсетях фото и видео с последствиями разгула стихии.