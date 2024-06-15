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Baza раскрыла детали взрыва авто военного под Ростовом

Telegram-канал Baza сообщает, что машина начальника штаба военной части ростовской области могла взорваться из-за заложенного СВУ. По его данным, на месте происшествия были обнаружены поражающие элементы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Baza раскрыла детали взрыва авто военного под Ростовом
© РИА Новости

Канал выяснил, что при осмотре места происшествия, были обнаружены предметы, похожие на части СВУ. Baza пишет, что речь идет о металлических шариках диаметром четыре миллиметра, которые могли быть использованы в качестве поражающих деталей. Авторы канала отмечают, что по факту взрыва правоохранители проводят проверку.

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Инцидент произошел утром 14 июня. Telegram-канал «112» сообщал, что в Ростовской области взорвался автомобиль Volvo, на котором ехал начальник штаба одной из воинских частей Вадим Собеский. Авторы писали, что в какой-то момент в машине начало что-то шипеть, после чего пошел дым. В итоге мужчина успел покинуть авто, вслед за чем практически сразу последовал взрыв.

После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По одной из основных версий, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье застрелили бывшего директора департамента правового обеспечения Максима Денщика. Он в мае заявлял о давлении со стороны председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и угрозах расправы.

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