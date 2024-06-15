Раскрыты детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

Мужчина, застреливший в Виннице двух девушек, которые высмеивали россиян в интернете, два года участвовал в боевых действиях, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, 23-летний Михаил приехал домой, в короткий отпуск.

Военнослужащий ревновал свою 18-летнюю супругу Наталью, был расстроен гибелью товарища. Кроме того, он болезненно воспринимал любую критику в свой адрес, пояснили журналисты. На фоне этого между ним и его юной женой возник конфликт.

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После перепалки мужчина застрелил из пистолета жену, тяжело ранил ее 19-летнюю подругу и скрылся с места преступления.

Позднее раненая девушка скончалась в больнице. Полиция обнаружила тело военного на берегу реки Южный Буг. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что злоумышленник застрелил двух молодых украинок, которые в своих стримах высмеивали россиян.